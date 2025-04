Torino controlli cardiologici completi e gratuiti per tre giorni in piazza Vittorio Veneto come funziona

Torinotoday.it - Torino, controlli cardiologici completi e gratuiti per tre giorni in piazza Vittorio Veneto: come funziona Leggi su Torinotoday.it Torna la campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare 'Truck Tour Banca del Cuore 2024-2025', promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri facente parte del più ampio Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Banca del Cuore”.

