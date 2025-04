Milan Maignan controlli martedì Speranze per Atalanta e derby

Maignan potrebbe giocare Milan-Atalanta e il derby contro l'Inter. Ecco da cosa dipenderà Pianetamilan.it - Milan, Maignan: controlli martedì. Speranze per Atalanta e derby Leggi su Pianetamilan.it Come scrive 'La Gazzetta dello Sport',potrebbe giocaree ilcontro l'Inter. Ecco da cosa dipenderà

