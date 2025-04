Non solo Campania attacco russo su Sumy raid su ospedale a Gaza

Un attacco missilistico russo sulla città di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, ha provocato questa mattina oltre venti morti: lo ha reso noto su Telegram il sindaco della città Artem Kobzar, come riporta Ukrinform. Missili di Mosca sono piovuti anche su Kupyansk, uccidendo due donne. Le difese aeree russe hanno invece abbattuto la notte scorsa 13 droni ucraini in due regioni del Paese, ha fatto sapere su Telegram il ministero della Difesa di Mosca. Dodici velivoli senza pilota sono stati distrutti sul territorio della regione di Rostov e uno a Belgorod—TAJANI, 'PRONTI AD ARRIVARE AL 2% SULLE SPESE PER LA DIFESA' IL MINISTRO DA OSAKA PER EXPO: 'PRESTO L'ANNUNCIO DI MELONI''Sulle spese per la difesa noi siamo pronti ad arrivare al 2% del Pil, presto ci sarà l'annuncio ufficiale da parte del presidente del Consiglio'.

