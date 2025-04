Giappone Cimmino Confindustria Expo moltiplica le opportunità per il Made in Italy

Expo non è solo una vetrina: è un moltiplicatore di opportunità per il Made in Italy, un acceleratore di relazioni economiche e culturali in una delle aree a più alta crescita al mondo. Osaka 2025 ci sfida a pensare in grande, unendo radici e innovazione, creatività e sostenibilità”. Lo ha detto Barbara Cimmino, vicepresidente per l’Export e l’Attrazione degli Investimenti di Confindustria, all’inaugurazione del Padiglione Italia di Expo Osaka. “L’Italia partecipa con la forza del suo Sistema Paese e la visione delle sue imprese, pronte a intercettare nuove domande globali e attrarre investimenti. Confindustria è qui per fare di questa Expo un volano di crescita destinato a durare, ha sottolineato Cimmino. Con 28 milioni di visitatori attesi, provenienti non solo dal Giappone ma anche da mercati in forte espansione come Cina, India, Indonesia e Vietnam, la presenza italiana si inserisce in un ecosistema strategico per sviluppare nuove partnership. Leggi su Ildenaro.it non è solo una vetrina: è untore diper ilin, un acceleratore di relazioni economiche e culturali in una delle aree a più alta crescita al mondo. Osaka 2025 ci sfida a pensare in grande, unendo radici e innovazione, creatività e sostenibilità”. Lo ha detto Barbara, vicepresidente per l’rt e l’Attrazione degli Investimenti di, all’inaugurazione del Padiglione Italia diOsaka. “L’Italia partecipa con la forza del suo Sistema Paese e la visione delle sue imprese, pronte a intercettare nuove domande globali e attrarre investimenti.è qui per fare di questaun volano di crescita destinato a durare, ha sottolineato. Con 28 milioni di visitatori attesi, provenienti non solo dalma anche da mercati in forte espansione come Cina, India, Indonesia e Vietnam, la presenza italiana si inserisce in un ecosistema strategico per sviluppare nuove partnership.

