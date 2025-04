Dario Puppo esalta Lorenzo Musetti Un animale da palcoscenico top 5 sulla terra rossa

Dario Puppo, in compagnia di Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, è stato come sempre protagonista da direttore d'orchestra in TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport. Tema principale, anzi sostanzialmente unico: la finale di Montecarlo tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz.Una nota statistica: "In 18 hanno fatto finale a Montecarlo e semifinale a Wimbledon. Sono già abbastanza. Ma quanti hanno fatto medaglia alle Olimpiadi, al netto di che ci sono dal 1988? Questa situazione, andando anche indietro nel tempo bisogna prendere i tre sul podio a Parigi e in più ci metti Nadal. L'assortimento è completo. Per dire che comunque l'abbinata terra-erba è interessante. Poi oggi è difficile contro Alcaraz". Il tema, evidentemente, non si racchiude solo con loro, e si nota che comunque le Olimpiadi hanno il sui generis dei quattro anni.

