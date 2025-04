Bergamonews.it - “Ricordati il bonsai”: tutte sold out le tre date de I Legnanesi al Donizetti

Hanno già registrato il tutto esaurito le tredel nuovo spettacolo de I, “il”, in programma al teatrodi Bergamo martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 aprile alle 20.30.Sul palco del Teatrola Famiglia Colombo (Antonio Provasio/Teresa, Enrico Dalceri/Mabilia e Italo Giglioli/Giovanni) sarà protagonista, insieme ai personaggi del cortile e ai coinvolgenti boys, di un nuovo grande show pieno di risate, colori e maestosi quadri musicali della Rivista all’italiana. Per la prima volta, il tradizionale cortile lombardo incontrerà il futuristico Estremo Oriente.Così viene presentato lo spettacolo: “Cosa fareste se un giorno una cara amica vi chiedesse di andare per un tempo indeterminato in una terra lontanissima ad accudire uno sconosciuto in cambio di una futura cospicua eredità? È quello che viene richiesto alla famiglia Colombo in un tranquillo pomeriggio di “chiacchiere da cortile” da Carmela.