È finita Chiara Ferragni la pesante indiscrezione e i retroscena Qualcuno festeggia pure

Negli ultimi mesi,è tornata al centro dell’attenzione mediatica non soltanto per le sue attività professionali, ma anche per la sua vita privata, sempre più bersaglio del gossip. Dopo la fine del matrimonio con Fedez, l’imprenditrice digitale aveva ritrovato la serenità sentimentale accanto a Giovanni Tronchetti Provera, rampollo di una delle famiglie industriali più note d’Italia. La notizia della loro relazione aveva fatto rapidamente il giro dei media, accendendo i riflettori su una coppia tanto inedita quanto chiacchierata.Pur scegliendo di mantenere un profilo basso sui social,e Tronchetti Provera erano stati avvistati insieme in più occasioni, paparazzati tra cene riservate e passeggiate in città. Lo scorso mese, a conferma di un legame apparentemente sempre più solido, l’imprenditore aveva partecipato al compleanno della piccola Vittoria, figlia die Fedez, rafforzando l’idea di un rapporto ormai ben avviato anche con il contesto familiare dell’influencer.