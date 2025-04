Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-04-2025 ore 11:30

Luceverdeben trovati all'ascolto andiamo subito ad aggiornare la situazione al momento troviamo incolonnamenti per un incidente sulla tangenziale direzione Stadio Olimpico all'altezza dello svincolo per La via Salaria altro incidente sull'autostrada A12 laCivitavecchia ci sono brevi Code in direzione die tra lo svincolo cerveteri-ladispoli e lo svincolo Torrimpietra intanto in città in svolgimento la gara podisticaAppia Run è circa 8000 partecipanti raggiungeranno l'arrivo alle Terme di Caracalla chiusa alun'ampia area la città per consentire il passaggio dei podisti modificati i percorsi di diverse linee di bus in serata il derby Lazio20:45 allo stadio Olimpico attive dal primo pomeriggio le consuete modifiche alla viabilità e alla sosta nell'area circostante allo stadio lo stadio mi ricordo è raggiungibile anche con le numerose linee del pubblico in partenza da diverse zone della città dettagli di queste ed altre notizie sul sito