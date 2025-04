Il Palermo si lecca le ferite dopo Bari Audero Questo gol subito nei minuti finali sta capitando troppe volte

Bari, per come era andata la gara forse poteva starci il pari: adesso, però, dobbiamo guardare avanti perché ci aspettano altre partite importanti. D’ora in poi dobbiamo prenderle come fossero tutte finali”. Emil Audero, al sito ufficiale del Palermo, torna. Europa.today.it - Il Palermo si lecca le ferite dopo Bari, Audero: "Questo gol subito nei minuti finali sta capitando troppe volte" Leggi su Europa.today.it “Siamo arrabbiati per la sconfitta di, per come era andata la gara forse poteva starci il pari: adesso, però, dobbiamo guardare avanti perché ci aspettano altre partite importanti. D’ora in poi dobbiamo prenderle come fossero tutte”. Emil, al sito ufficiale del, torna.

Potrebbe interessarti anche:

Il Palermo si lecca le ferite dopo Bari - Audero : "Questo gol subito nei minuti finali sta capitando troppe volte"

I testi delle canzoni di oggi si combattono con la musica di ieri : la rivolta dei pediatri parte da Palermo

Calciomercato - il Palermo non si ferma a Pohjanpalo : Audero è vicinissimo - Mazzitelli sfuma

Ne parlano su altre fonti Il Palermo si lecca le ferite dopo Bari, Audero: "Questo gol subito nei minuti finali sta capitando troppe volte". Il Palermo si lecca le ferite dopo Bari, Audero: "Questo gol subito nei minuti finali sta capitando troppe volte". Vampe di San Giuseppe, ecco il conto: tre feriti e danni per 300 mila euro. Palermo ancora in crisi, vince il Sassuolo: i rosanero fuori dalla zona play-off. Serie B. La Reggiana torna da Palermo a mani vuote. Testa al Cosenza.. CdS – Bari in ansia: ora comincia ad avere paura.

Scrive livesicilia.it: Due gravi incidenti a Palermo: un 16enne e una donna in ospedale - PALERMO – Un ragazzo di 16 anni e una donna di 39 sono rimasti gravemente feriti in due distinti incidenti avvenuti nella notte a Palermo. Il primo si è verificato in via Marchese di ...

livesicilia.it comunica: Weekend di incidenti a Palermo: sei feriti, due sono in gravi condizioni - PALERMO – Scia di incidenti stradali nel ... 118 che l’hanno trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia. Le ferite si sono rivelate particolarmente gravi ed è stato necessario il ricovero ...

Si apprende da newsicilia.it: Incidente a Palermo, scontro tra due auto causa sette feriti - PALERMO – Non c’è pace in tema di sinistri stradali: questa mattina, si è verificato un grave incidente in via Libertà e il bilancio è di ben 7 feriti. Hanno tutti tra 19 e 24 anni. L’incidente a ...