Mostra Agricola Campoverde edizione 2025 tra innovazione spettacolo e cultura

edizione 2025 della Mostra Agricola Campoverde. L'evento è in programma nell'area fiere di Campoverde, ad Aprilia, in due distinti fine settimana: dal 24 al 27 aprile e dall'1 al 4 maggio.

