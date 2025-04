Pizza senza glutine una trevigiana sul gradino più alto del podio mondiale

podio nel 2023 e aver centrato il quarto posto nell'edizione dell'anno scorso Jenny Fontebasso è campione mondiale della Pizza senza glutine. La Pizzaiola de "La Strana Coppia" di Nervesa della Battaglia ha partecipato ai campionati mondiali della Pizza che si sono svolti. Trevisotoday.it - Pizza senza glutine, una trevigiana sul gradino più alto del podio mondiale Leggi su Trevisotoday.it Dopo essere salito sulnel 2023 e aver centrato il quarto posto nell'edizione dell'anno scorso Jenny Fontebasso è campionedella. Laiola de "La Strana Coppia" di Nervesa della Battaglia ha partecipato ai campionati mondiali dellache si sono svolti.

