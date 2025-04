Detenuti evadono dal carcere Malaspina elicottero in volo nella zona

Tre detenuti sono evasi dal carcere minorile Malaspina questa mattina, domenica 13 aprile. Sarebbero riusciti a scalcavare le recinzioni della casa circondariale per poi dileguarsi. Subito sono partite le ricerche da parte delle forze dell'ordine con l'elicottero della polizia, che sta sorvolando.

