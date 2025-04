Un pericolo per la salute nascosto nella polvere di casa lo studio sui pesticidi

pesticidi vengono utilizzati in agricoltura per eliminare parassiti o insetti che possono danneggiare le coltivazioni, tuttavia molti dei pesticidi chimici possono rimanere nell'ambiente a lungo e finire perfino nelle case. Uno studio ne ha esaminato la presenza nella polvere domestica in abitazioni vicine ad attività agricole in dieci Paesi europei, Italia compresa. Leggi su Fanpage.it vengono utilizzati in agricoltura per eliminare parassiti o insetti che possono danneggiare le coltivazioni, tuttavia molti deichimici possono rimanere nell'ambiente a lungo e finire perfino nelle case. Unone ha esaminato la presenzadomestica in abitazioni vicine ad attività agricole in dieci Paesi europei, Italia compresa.

