Librino la droga era nascosta nella plafoniera sul pianerottolo ma non sfugge ai cani antidroga

Librino, sostanza stupefacente del tipo marijuana, già suddivisa in 29 dosi pronte per la vendita.Gli agenti della Squadra Volanti e della Squadra Cinofili dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si sono recati nei pressi di alcuni edifici di viale San Teodoro, nel quartiere di Librino, dove in passato in più occasioni sono state trovate armi e sostanze stupefacenti.In particolare, giunti al dodicesimo piano di uno stabile, i cani antidroga "Maui" e "Ares" hanno segnalato insistentemente la possibile presenza di stupefacenti indirizzando i conduttori cinofili verso una lampada a parete presente sul pianerottolo, coperta da una plafoniera rotonda. Insospettiti da questo particolare interesse dei cani antidroga, i poliziotti hanno proceduto al controllo della lampada, smontandola, e così al suo interno hanno trovato un sacchetto contenente varie bustine di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza.

