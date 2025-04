Anteprima24.it - VIDEO/ ‘I Love Sofà’: comfort ed eleganza all’insegna dell’artigianato italiano

Tempo di lettura: 2 minutiChi intende acquistare un divano o materasso è essenzialmente alla ricerca di parametri quali l’affidabilità, la comodità e la gradevolezza estetica.Fattori che vengono integralmente soddisfatti da ‘ISofà‘, punto di riferimento per chi cerca qualità,. Situato lungo la strada statale Appia, al km 256, nel territorio di Apollosa, alle porte di Benevento, lo show-room si estende su due piani per oltre mille metri quadrati di esposizione, dove trovano spazio più di 100 modelli di divani, poltrone, letti e oltre dieci modelli di materassi, tutti scelti per offrire il massimo della comodità e dello stile. Ogni prodotto – realizzato artigianalmente in Italia – è selezionato con cura per garantire resistenza, qualità e design innovativo, rispondendo alle diverse esigenze di spazio e gusto.