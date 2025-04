Koopmeiners da 7 in pagella La cura Tudor funziona I giornali esaltano così la prestazione dell’olandese in Juve Lecce

Un 7 in pagella. È questo il voto assegnato da La Gazzetta dello Sport a Teun Koopmeiners, grande protagonista di Juve Lecce con il gol che ha sbloccato il match della 32ª giornata di Serie A. Ecco il giudizio de La Rosea sulla prestazione dell'olandese all'Allianz Stadium: «La cura Tudor funziona: il soldato Koop torna titolare e ritrova il gol dopo due minuti con un inserimento in stile Atalanta»

