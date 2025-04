Era molto impegnato per motivi di lavoro, ma aveva una gran voglia di: così si è giustificato ai carabinieriBortolo, presidente del gruppo siderurgico Iro (Industrie Riunite Odolose), sorpreso ad atterrare con il suoprivato vicinissimo alleda sci di Grostè.

Bresciatoday.it - Elicottero parcheggiato sulle piste per sciare, il processo per omicidio: chi è Giorgio Oliva

Potrebbe interessarti anche:

Imprenditore atterra con l'elicottero vicino alle piste e si mette a sciare : "Sono molto impegnato - ma ne avevo voglia"

Bambino di 5 anni disperso sulle piste da sci dell'Altopiano di Asiago : ricerche in corso con elicottero e unità cinofile dopo l'allarme del papà

Bambino di 5 anni scompare sulle piste - stava sciando insieme al papà : ricerche in corso con i cani e un elicottero

Ne parlano su altre fonti

Imprenditore parcheggia l'elicottero a fianco delle piste di Madonna di Campiglio: «Lavoro tanto, volevo sciare senza perdere tempo».

Elicottero parcheggiato sulle piste per sciare, il processo per omicidio: chi è Giorgio Oliva.

Madonna di Campiglio, parcheggia il suo elicottero vicino alle piste e va sciare: multa da 2mila euro.

Follia sulle piste, parcheggia l'elicottero a 2.400 metri di quota e va a sciare come nulla fosse: 2.000 euro di multa per un 60enne.

Chi è Giorgio Oliva, l’imprenditore dell’elicottero parcheggiato in montagna per sciare: l’amico morto nell’incidente e il processo per omicidio.

Giorgio Oliva, chi è l’imprenditore bresciano atterrato con l’elicottero sulle piste: la passione per lo sci e per il volo, l’incidente nel 2020 in cui morì un amico.