Inter quanti punti mancano allo scudetto

. L’ieri ha battuto a San Siro il Cagliari per 3-1 e allunga momentaneamente a + 6 sul Napoli che giocherà lunedì in casa contro l’Empoli.6 giornate alla fine della stagione e 18a disposizione. In uno scenario in cui il Napoli le vinca tutte, ai nerazzurri bastano 5 vittorie e 1 pareggio per laurearsi campioni d’Italia, quindi 16nelle prossime 6 giornate. La situazione cambia se i partenopei perdesseroper strada.Calendarioe Napoli a confronto:BOLOGNA ***Roma ***Verona *TORINO **Lazio ***COMO *Napoli:Empoli *MONZA *Torino **LECCE *Genoa *PARMA *Cagliari *In caso di arrivo a parisi giocherebbe lo spareggio: una partita secca in casa della squadra in vantaggio nei confronti diretti.