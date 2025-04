Lapresse.it - Torino, trapianto di fegato con tecnica totalmente extra-anatomica: è la prima volta

Leggi su Lapresse.it

Nei giorni scorsi, alla Città della Salute e della Scienza diospedale Molinette, è stato eseguito undisu una ragazza di 21 anni, stata salvata grazie ad unamai utilizzata, in cui il nuovoè stato collegato al corpo in modo completamente diverso dal solito.Infatti, i tre “canali” principali a cui normalmente viene unito il-vena porta, arteria epatica e via biliare – non erano più utilizzabili.La ragazza, grande fan di Jovanotti in questi giorni in concerto a, era nata con una grave malformazione chiamata atresia delle vie biliari. A meno di sei mesi era già stata operata per un primodi, avvenuto sempre alle Molinette nel Centro Trapianti di, allora diretto dal professor Mauro Salizzoni.