Gardener”, diretta da Miker Rueda, sta spopolando su Netflix. Al centro della storia c’è Elmer, interpretato dalL’attore spagnolo Álvaro Rico, famoso per il ruolo di Polo nell’altra serie di successo di Netflix Élite. Elmer vive con sua madre, l’opprimente La China Jurado (Cecilia Suárez), proprietaria di un vivaio che serve da copertura per un altro business di successo.Al centro delle attività di La China Jurado c’è infatti l’ingaggio di sicari. Uccidere è facile per Elmer, perché a causa di un incidente non prova nessuna emozione, ma quando prepara l’Omicidio dell’affascinante maestra d’asilo Violeta (Catalina Sopelana), si innamora di lei. Elmer deve quindi imparare ad amare mentre la madre fa tutto il possibile per far fuori Violeta.La serie sta ottenendo successo per la narrazione dark e per i risvolti psicologici del protagonista. Ilfattoquotidiano.it - Omicidi e occultamento di cadavere nel giardino di famiglia: Álvaro Rico serial killer senza emozioni in “The Gardener”. L’attore di “Élite” spiazza tutti Leggi su Ilfattoquotidiano.it La nuova serie tv “The”, diretta da Miker Rueda, sta spopolando su Netflix. Al centro della storia c’è Elmer, interpretato dalspagnolo, famoso per il ruolo di Polo nell’altra serie di successo di Netflix. Elmer vive con sua madre, l’opprimente La China Jurado (Cecilia Suárez), proprietaria di un vivaio che serve da copertura per un altro business di successo.Al centro delle attività di La China Jurado c’è infatti l’ingaggio di sicari. Uccidere è facile per Elmer, perché a causa di un incidente non prova nessuna emozione, ma quando prepara l’o dell’affascinante maestra d’asilo Violeta (Catalina Sopelana), si innamora di lei. Elmer deve quindi imparare ad amare mentre la madre fa tutto il possibile per far fuori Violeta.La serie sta ottenendo successo per la narrazione dark e per i risvolti psicologici del protagonista.

