The Big Bang Theory aggiornamenti incoraggianti sullo spinoff ma cosa rallenta la produzione

Lo spinoff dell'universo di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe, è sempre più vicino a diventare realtà. Ma lo sviluppo sembra procedere a rilento. Il tanto discusso terzo spinoff legato all'universo di The Big Bang Theory continua a fare parlare di sé. Stavolta a fornire un aggiornamento è un dirigente di Warner Bros., che ha rivelato novità interessanti sullo stato della sceneggiatura della nuova serie. Il progetto, dal titolo provvisorio Stuart Fails to Save the Universe, ruoterebbe attorno alla figura di Stuart Bloom, l'eccentrico proprietario del negozio di fumetti interpretato da Kevin Sussman, affiancato da altri personaggi secondari e molto amati della serie madre. Nonostante le dichiarazioni incoraggianti dell'amministratrice delegata di Warner Bros. Television, Channing Dungey, e il plauso ricevuto finora dalla sceneggiatura

