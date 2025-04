Nicky Katt star di Boston Public è morto a 54 anni

anni è morto l'attore di La vita è un sogno e Boston Public, Nicky Katt, ma le cause del decesso restano ignote; a dare conferma il suo avvocato, ma pare che in realtà la dipartita risalirebbe all'8 aprileL'articolo Nicky Katt, star di Boston Public, è morto a 54 anni proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Nicky Katt, star di Boston Public, è morto a 54 anni Leggi su Ildifforme.it A 54l'attore di La vita è un sogno e, ma le cause del decesso restano ignote; a dare conferma il suo avvocato, ma pare che in realtà la dipartita risalirebbe all'8 aprileL'articolodi, èa 54proviene da Il Difforme.

Potrebbe interessarti anche:

Addio a Nicky Katt - l’attore è morto all’età di 54 anni

È morto Nicky Katt - l’attore di Insomnia e Boston Public aveva 54 anni

Crotone - ha attraccato al porto la “Viking Star” nave da crociera

Ne parlano su altre fonti Nicky Katt, morto a 54 anni l'attore americano star di Boston Public e preferito da Christopher Nolan. È morto Nicky Katt l8217attore di Insomnia e Boston Public aveva 54 anni. Terribile lutto: scomparso il famoso attore tra i più amati del pubblico.

Si apprende da msn.com: Nicky Katt, morto a 54 anni l'attore americano star di Boston Public e preferito da Christopher Nolan - Lutto nel mondo del cinema. L'attore statunitense Nicky Katt, noto per la sua memorabile interpretazione del duro liceale texano Clint Bruno nel ...

fanpage.it riferisce: È morto Nicky Katt, l’attore di Insomnia e Boston Public aveva 54 anni - È morto Nicky Katt, attore celebre per i suoi ruoli in Boston Public, La vita è un sogno e Insomnia di Christopher Nolan ...

Come scrive news.meaww.com: Nicky Katt, ‘Dazed and Confused’ and ‘Boston Public’ actor, dies at 54 - Nicky Katt died at 54 with the cause of death remaining undisclosed, as confirmed by entertainment attorney John Sloss ...