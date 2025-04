LIVE Nuoto Campionati Italiani 2025 in DIRETTA Pilato in finale senza brillare bene Burdisso e Razzetti nei 200 farfalla

DIRETTA LIVE11.10: Razzetti con 1’57?71 vince la quarta e ultima batteria dei 200 farfalla, Ragaini secondo con 1’57’76”11.08: Burdisso vince la seconda batteria con 1’57?0011.04: Melis con 2’05?70 si aggiudica la prima batteria dei 200 farfalla11.01: Le finaliste dei 100 rana sono Angiolini, Castiglioni, Bottazzo, Zucca, Pilato, Fangio, Burato, Franco11.00: Non una prova esaltante di benedetta Pilato che chiude al secondo posto la batteria con 1’07?74 ma si qualifica senza problemi alla finale. Batteria vinta da Zucca con 1’07?6811.00. Il sistema informatico è bloccato. Serve qualche minuto per ricostruire i risultati delle batterie in corso10.58: Lisa Angiolini vince la penultima batteria con 1’06?38 davanti ad Anita Bottazzo con 1’07?6210.57: Arianna Castiglioni domina con 1’07?00, secondo posto per Fangio con 1’08?5710. Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: Pilato in finale senza brillare, bene Burdisso e Razzetti nei 200 farfalla Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.10:con 1’57?71 vince la quarta e ultima batteria dei 200, Ragaini secondo con 1’57’76”11.08:vince la seconda batteria con 1’57?0011.04: Melis con 2’05?70 si aggiudica la prima batteria dei 20011.01: Le finaliste dei 100 rana sono Angiolini, Castiglioni, Bottazzo, Zucca,, Fangio, Burato, Franco11.00: Non una prova esaltante didettache chiude al secondo posto la batteria con 1’07?74 ma si qualificaproblemi alla. Batteria vinta da Zucca con 1’07?6811.00. Il sistema informatico è bloccato. Serve qualche minuto per ricostruire i risultati delle batterie in corso10.58: Lisa Angiolini vince la penultima batteria con 1’06?38 davanti ad Anita Bottazzo con 1’07?6210.57: Arianna Castiglioni domina con 1’07?00, secondo posto per Fangio con 1’08?5710.

