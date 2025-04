Controlli a Napoli nella zona della Movida 8 persone denunciate

della Compagnia Napoli Centro, con il supporto del Reggimento "Campania", del personale dell'ASL Napoli 1 e della Polizia Municipale, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico e nell'area della Movida dei "baretti" di Chiaia. denunciate otto persone. Tra queste, un giovane trovato in possesso di un coltello con lama di 10 cm, alcuni giovani sorpresi alla guida di scooter senza patente, e altri già destinatari di provvedimenti di allontanamento, sorpresi a esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore. Denunciato anche un minore coinvolto in una rissa, che durante la fuga a piedi ha travolto un militare dell'Esercito, fortunatamente senza conseguenze. Un'altra persona è stata denunciata per aver fornito false generalità durante un controllo.

