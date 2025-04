Campi Flegrei esplode la protesta Nessuno andrà via dagli alberghi il 30 aprile

aprile i cittadini di Bagnoli sono di nuovo scesi in piazza per sottolineare alle istituzioni la necessità venga affrontata la questione bradisismo.In particolare, sul tavolo c'è la vicenda degli sfollati dopo la forte scossa del 13 maggio scorso. Napolitoday.it - Campi Flegrei, esplode la protesta: "Nessuno andrà via dagli alberghi il 30 aprile" Leggi su Napolitoday.it Assemblea e manifestazione. Oggi domenica 13i cittadini di Bagnoli sono di nuovo scesi in piazza per sottolineare alle istituzioni la necessità venga affrontata la questione bradisismo.In particolare, sul tavolo c'è la vicenda degli sfollati dopo la forte scossa del 13 maggio scorso.

Potrebbe interessarti anche:

Campi flegrei - Caso : “In piazza a Roma per chiedere al Governo misure urgenti”

Campi Flegrei - il sisma non da tregua alla popolazione

Campi Flegrei : terremoto - insulti razzisti sui social - Geolier denuncia “battutacce”

Ne parlano su altre fonti Campi Flegrei, esplode la protesta: "Nessuno andrà via dagli alberghi il 30 aprile". Scontri al corteo dei Campi Flegrei: 'Vogliamo vedere i ministri'. Campi Flegrei: il super vulcano che minaccia Napoli, 72 ore per mettersi in salvo. Napoli, sciopero Fs di 24 ore: stop ai treni della Linea 2. I quartieri di Milano dei cantanti amati dalla Generazione Z. Corteo anti-Piantedosi a Napoli: tensioni tra manifestanti e Polizia in via Toledo.

Come scrive notizie.it: Campi Flegrei, a tensione durante a prucessiò : u gestu inattesu di i manifestanti - Ci sono stati attimi di agitazione a Bagnoli durante la manifestazione dei Comitati dei Campi Flegrei: ecco cosa è accaduto.

ilmattino.it riferisce: Terremoto Campi Flegrei, protesta a Pozzuoli: «Se conterete i morti, noi conteremo i complici» - per chiedere sicurezza e rassicurazioni sulla situazione del bradisismo e dei Campi Flegrei. In particolare, i manifestanti hanno chiesto «Messa in sicurezza delle abitazioni, piano pubblico per ...

Lo riporta informazione.it: Bradisismo ai Campi Flegrei, scontri a Bagnoli durante corteo di protesta - La protesta, che ha coinvolto centinaia di persone, ha messo in luce il clima di nervosismo e preoccupazione che ormai da tempo caratterizza la vita degli abitanti dei Campi Flegrei, area ...