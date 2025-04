Dayitalianews.com - Tragedia nel Viterbese, auto finisce contro un albero e si ribalta: Federico muore a 25 anni

Leggi su Dayitalianews.com

all’alba di oggi, 13 aprile, sulla strada Castrense tra Tuscania e Montalto di Castro, (provincia di Viterbo) doveR. è morto a 25in un incidente. La suaha prima sbandato e poi si è schiantataunndosi.Si chiamavaR. e aveva venticinqueil ragazzo morto sulla strada Castrense in provincia di Viterbo. Laè avvenuta tra i Comuni di Tuscania e Montalto di Castro nella mattinata presto di oggi, domenica 13 aprile., pare che abbia perso – per cause ancora da accertare – illlo dell’urtandoun, per poirsi fuoristrada. Sull’incidente stanno indagando i carabinieri, che hanno svolto i rilievi di rito e ricostruito la dinamica.Secondo quanto si è appreso dalle prime notizie e ricostruzioni dell’incidente il giovane era alla guida della suae stava percorrendo la strada Castrense quando, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso illlo della vettura che ha sbandato ed è finitaunall’altezza del quinto chilometro.