Ucraina attacco missilistico russo su Sumy numerose vittime

attacco missilistico russo ha colpito la città di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina, provocando «molti morti» come ha affermato su Telegram il sindaco Artem Kobzar. Da parte sua, il capo dell’ufficio presidenziale, Andriy Yermak, ha confermato che i missili russi hanno causato numerose vittime, senza precisarne il numero.???????? ???? ?????????? ????????? ?? ?????. ?????? ?????? ??????? ?? ????????? ??????? ??????, ?? ?????????? ?????: ???????, ??????? ???????, ?????? ?? ??????. ? ?? ? ????, ???? ???? ????? ?? ??????: ?????? ??????, ????? ????? ??????????? ? ????????.?? ??????????? ??????,. pic.twitter.com/bhevMqTygP— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) April 13, 2025Zelensky: «La Russia vuole esattamente questo tipo di terrore e sta prolungando la guerra»Andriy Kovalenko, capo del Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza ucraino, ha sottolineato che le forze di Mosca hanno deliberatamente lanciato l’attacco la domenica delle Palme. Lettera43.it - Ucraina, attacco missilistico russo su Sumy: numerose vittime Leggi su Lettera43.it Unha colpito la città di, nel nord-est dell’, provocando «molti morti» come ha affermato su Telegram il sindaco Artem Kobzar. Da parte sua, il capo dell’ufficio presidenziale, Andriy Yermak, ha confermato che i missili russi hanno causato, senza precisarne il numero.???????? ???? ?????????? ????????? ?? ?????. ?????? ?????? ??????? ?? ????????? ??????? ??????, ?? ?????????? ?????: ???????, ??????? ???????, ?????? ?? ??????. ? ?? ? ????, ???? ???? ????? ?? ??????: ?????? ??????, ????? ????? ??????????? ? ????????.?? ??????????? ??????,. pic.twitter.com/bhevMqTygP— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) April 13, 2025Zelensky: «La Russia vuole esattamente questo tipo di terrore e sta prolungando la guerra»Andriy Kovalenko, capo del Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza ucraino, ha sottolineato che le forze di Mosca hanno deliberatamente lanciato l’la domenica delle Palme.

