Non è mai gentile Tudor gela tutti in tv

Tudor si gode i tre punti preziosissimi nelal crosa Champions della Juventus e il terzo posto in classifica. E così qualcuno adesso comincia già a fare i paragoni con Thiago Motta e a fine gara in tv arriva la domanda che mette in imbarazzo il tecnico bianconero: "Non mi piacciono paragoni con nessuno, soprattutto se parliamo dell'allenatore che è stato qua, non è mai gentile. Io alleno certe cose, poi.". E così si butta a commentare la seconda marcatura dei bianconeri: "È stato un bellissimo gol, questo sì, con la collaborazione di tutti – ha poi virato Tudor – Abbiamo fatto due-tre allenamenti per sviluppare quelle cose sulle fasce che per me sono importanti, far arrivare vari concetti che aiutano i giocatori a trovarsi meglio, poi il gol è venuto proprio bello, perché c'è la connessione tra loro e poi la qualità è uscita alla fine". Liberoquotidiano.it - "Non è mai gentile": Tudor gela tutti in tv Leggi su Liberoquotidiano.it Igorsi gode i tre punti preziosissimi nelal crosa Champions della Juventus e il terzo posto in classifica. E così qualcuno adesso comincia già a fare i paragoni con Thiago Motta e a fine gara in tv arriva la domanda che mette in imbarazzo il tecnico bianconero: "Non mi piacciono paragoni con nessuno, soprattutto se parliamo dell'allenatore che è stato qua, non è mai. Io alleno certe cose, poi.". E così si butta a commentare la seconda marcatura dei bianconeri: "È stato un bellissimo gol, questo sì, con la collaborazione di– ha poi virato– Abbiamo fatto due-tre allenamenti per sviluppare quelle cose sulle fasce che per me sono importanti, far arrivare vari concetti che aiutano i giocatori a trovarsi meglio, poi il gol è venuto proprio bello, perché c'è la connessione tra loro e poi la qualità è uscita alla fine".

Potrebbe interessarti anche:

A 17 anni mai andata a scuola - la vita da fantasma di una ragazza trovata in un calzificio abusivo

Ascolti TV Total Audience | Sabato 18 Gennaio 2025. C’è Posta per Te sale dal 31.26 al 31.31% (+52k) - Ora o Mai Più passa dal 17.27 al 17.19% (+12k)

Sabatini attacca duramente Thiago Motta : «Ha fatto errori strategici inceredibili. Alla Juve non è mai capitato di fare questo»

Ne parlano su altre fonti Tudor non risponde alla domanda di Condò che tira in ballo Thiago Motta: "Non è mai gentile". Igor Tudor gela tutti in tv: "Non è mai gentile" | .it. Tudor soddisfatto ma non troppo: "Bella gara ma i cambi non mi sono piaciuti", Giampaolo polemico. Tudor lancia la sua Juventus: "Abbiamo finito male, ma avanti così". TUDOR a Sky: "Abbiamo giocato 80 minuti di buon livello, il resto ci serve da insegnamento. Vedo un.... Tudor lancia la sua Juventus: "Abbiamo finito male, ma avanti così".

Segnala fanpage.it: Tudor non risponde alla domanda di Condò che tira in ballo Thiago Motta: “Non è mai gentile” - Igor Tudor ha preferito non rispondere alla domanda di Paolo Condò che tirava in ballo Thiago Motta dopo la vittoria della Juventus sul Lecce ...

Secondo tag24.it: Giampaolo non ha mai vinto contro Tudor: l'ulteriore dato che affossa il Lecce - Il precedente che proccupa il Lecce in vista della sfida di questa sera contro la Juventus: Marco Giampaolo non ha mai vinto contro Igor Tudor.

fcinter1908.it comunica: Roma-Juventus, Tudor praticamente in campo ma stavolta non fiata nessuno - L'episodio con Tudor protagonista nel primo tempo di Roma-Juventus non ha portato al processo mediatico come successo a Inzaghi in Milan-Inter ...