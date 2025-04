Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2025 in DIRETTA: iniziata la corsa!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.44 Si muove anche un corridore della UAE Team Emirates – XRG, si tratta di Tim Wellens.11.42 Gruppo ancora compatto.11.39 Attacca l’azzurro Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team).11.37 Spira anche un po’ di vento laterale, attenzione anche a possibili ventagli.11.35 Ancora scatti e controscatti nel plotone.11.34 250 chilometri al traguardo.11.32 Si muove un corridore di qualità: Alexander Kristoff, che lanon l’ha mai vinta (ha trionfato alla Sanremo e al Fiandre).11.30 Fa fatica ad andar via la fuga di giornata.11.28 Primo a muoversi Jonas Abrahamsen.11.27 Subito ovviamente gli scatti in gruppo!11.25 INIZIA UFFICIALMENTE LA!11.22 Da capire che proverà ad andare all’attacco. Chi vorrà anticipare ladei big.