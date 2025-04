Attacco russo a Sumy strage di civili nella domenica della Palme Zelensky immagini shock Solo un bastardo si comporta così – Il video

Leggi su Open.online

Sarebbero almeno 20 le persone uccise in unmissilisticosuucraina nordorientale. Il bilancio che si aggrava di ora in ora arriva dal sindacocittà, Artem Kobzar, che sin dalle prime ore di oggi 13 aprile aveva parlato di «molti morti» contro la popolazione civile. Secondo il capo del Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza ucraino, Andriy Kovalenko, ha sottolineato che i russi hanno deliberatamente lanciato l’ladelleper provocare numerose vittime.È furiosa la reazione di Volodymyr, che parla di unmiratoa colpire «una normale strada cittadina, la vita di tutti i giorni: case, istituti scolastici, auto in strada. E questo avviene in un giorno in cui le persone vanno in chiesa: ladelle, la festa dell’ingresso del Signore a Gerusalemme».