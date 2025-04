Genoa Verona parla Adailton Vieira ha dato un’identità al Genoa Ecco chi spero che vinca

Genoa Verona parla Adailton: «Vieira ha dato un’identità al Genoa. Ecco chi spero che vinca» Ha parlato alla Gazzetta dello Sport il doppio ex della sfida di questo pomeriggio Genoa Verona, l’ex attaccante Adailton. PAROLE – «Sono due squadre e tifoserie che mi hanno dato molto e dove sono stato veramente bene. E allora faccio . Calcionews24.com - Genoa Verona parla Adailton: «Vieira ha dato un’identità al Genoa. Ecco chi spero che vinca» Leggi su Calcionews24.com : «haalchiche» Hato alla Gazzetta dello Sport il doppio ex della sfida di questo pomeriggio, l’ex attaccante. PAROLE – «Sono due squadre e tifoserie che mi hannomolto e dove sono stato veramente bene. E allora faccio .

Potrebbe interessarti anche:

Torino - parla Cairo : «Col Verona reazione di rabbia. Riscatto Elmas e futuro Ricci? Vi dico la mia» – VIDEO

Verona-Genoa - dieci infortunati saltano la sfida

Verona-Genoa : dove vederla - orario e probabili formazioni

Ne parlano su altre fonti Adailton: “Verona e Genoa mi hanno dato tanto, ma spero vinca l’Hellas”. Verona-Genoa, il doppio ex Adailton: "Parla la ragione, spero vinca il Verona". Verona-Bologna, il doppio ex Adailton: "Il Verona ha ampie possibilità di salvarsi". La Scheda di Martins Bolzan Adailton. Genoa, Adailton: “Grifo, stesso spirito del 2007. E Gila migliora ogni giorno, come da calciatore”. Como-Verona 0-2, nel 2004 doppietta di Adailton che vale la salvezza.

Si apprende da informazione.it: Genoa Verona parla Adailton: «Vieira ha dato un’identità al Genoa. Ecco chi spero che vinca» - Genoa Verona parla Adailton: «Vieira ha dato un’identità al Genoa. Ecco chi spero che vinca» Ha parlato alla Gazzetta dello Sport il doppio ex della sfida di questo pomeriggio Genoa Verona, l’ex attac ...

informazione.it riferisce: Zanetti: “Verona, avanti così. Con il Genoa partita importante” - L'allenatore gialloblù: 'Affrontiamo una squadra completa. Serdar in panchina, Niasse ancora fuori' Redazione Hellas1903 12 aprile 2025 (modifica il 12 aprile 2025 | 15:50) Un Verona equilibrato e sol ...

Come scrive ilsecoloxix.it: Genoa, Vieira: “A Verona con lo spirito dei nostri duemila tifosi” - Genova - Grifone in partenza per la gara di Verona, con oltre duemila tifosi al seguito. "Un segnale molto importante, non sono sorpreso perché è uno dei punti di forza di questo club. Motivo in più p ...