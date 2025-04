Perché il biondo champagne è il colore perfetto per passare dalla primavera all’estate

biondo, restare al passo con i trend può sembrare complicato. In nostro soccorso per questa stagione arriva il biondo champagne, una sfumatura perfetta a metà tra la primavera e l'estate. Il bello di questa particolare sfumatura è il fatto che può essere modulata a seconda del proprio sottotono o dell'effetto finale desiderato: si tratta di piccoli colpi di luce, bilanciati tra caldo e freddo. Sta bene a tutti, sia a chi vuole passare al biondo, sia a chi invece vuole ravvivare la base.Il biondo champagne, la tonalità perfetta per la bella stagioneCome detto sopra infatti, la modulabilità del biondo (chiara o scura che sia) può essere sicuramente scelta anche per passare per esempio dal platino al cenere, o viceversa. In questo caso è considerata infatti anche meno impegnativa a livello di mantenimento.

