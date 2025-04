Giallo a Pontoglio litiga in strada e si tuffa nell’Oglio scomparso uomo

Pontoglio (Brescia), 13 aprile 2025 – Apprensione a Pontoglio, lungo il fiume, per la probabile scomparsa nelle acque dell’Oglio di un uomo, forse di origini straniere. L’allarme è stato lanciato ieri sera al numero unico 112 per le emergenze da un passante che ha assistito a una lite tra persone che non parlavano in Italiano. Uno tra i partecipanti, a un certo punto, forse per non essere aggredito, si è tuffato, chiedendo poi aiuto e infine scomparendo. Era quasi sera, quindi non è possibile sapere se sia uscito dall’acqua oppure se si sia inabissato. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. In tarda serata le operazioni sono state sospese. Sono riprese questa domenica mattina, sempre ad opera dei vigili del fuoco. Ilgiorno.it - Giallo a Pontoglio, litiga in strada e si tuffa nell’Oglio: scomparso uomo Leggi su Ilgiorno.it (Brescia), 13 aprile 2025 – Apprensione a, lungo il fiume, per la probabile scomparsa nelle acque dell’Oglio di un, forse di origini straniere. L’allarme è stato lanciato ieri sera al numero unico 112 per le emergenze da un passante che ha assistito a una lite tra persone che non parlavano in Italiano. Uno tra i partecipanti, a un certo punto, forse per non essere aggredito, si èto, chiedendo poi aiuto e infine scomparendo. Era quasi sera, quindi non è possibile sapere se sia uscito dall’acqua oppure se si sia inabissato. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. In tarda serata le operazioni sono state sospese. Sono riprese questa domenica mattina, sempre ad opera dei vigili del fuoco.

