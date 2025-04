Migranti in Albania con le manette Piantedosi fa sapere che fra loro ci sono rapinatori stupratori pedofili

Migranti in Albania. Il Pd afferma che alcuni avevano le manette ai polsi. Il ministero dell’Interno fa sapere che fra i trasferiti ci sono persone con una condanna per tentato omicidio, cinque per violenza sessuale, ma anche accuse di adescamento di minori, droga e reati contro la persona .L'articolo Migranti in Albania con le manette: Piantedosi fa sapere che fra loro ci sono rapinatori, stupratori, pedofili proviene da Firenze Post. .com - Migranti in Albania con le manette: Piantedosi fa sapere che fra loro ci sono rapinatori, stupratori, pedofili Leggi su .com ROMA – E’ polemica sull’ultimo trasferimento diin. Il Pd afferma che alcuni avevano leai polsi. Il ministero dell’Interno fache fra i trasferiti cipersone con una condanna per tentato omicidio, cinque per violenza sessuale, ma anche accuse di adescamento di minori, droga e reati contro la persona .L'articoloincon lefache fraciproviene da Firenze Post.

ilfattoquotidiano.it comunica: “Giuste le manette ai migranti trasferiti” - Il trasferimento di alcuni migranti in Albania, immortalati con i polsi legati rientra “nelle procedure che adottano in piena autonomia gli operatori” ed è avvenuto in “piena regolarità e conformità” ...

repubblica.it comunica: Albania, migranti in manette. Salvini difende gli agenti: “Noi sempre con loro” - Il vicepremier: “Mica potevamo dargli le uova di Pasqua”. Piantedosi: “Sono dei pregiudicati, scelta condivisa” ...

notizie.it riferisce: U trasferimentu di migranti in Albania: cuntruversii è prucedure di sicurità - Il recente trasferimento di un gruppo di migranti in Albania ha sollevato un acceso dibattito in Italia. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha difeso le modalità di questo trasferimento, sot ...