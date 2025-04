Fagioli minacciato dai creditori Non fare il furbo c’ho gli screen che te giochi i falli laterali

Fagioli, tutto e tutti, più o meno si collegano a lui. L’ex Juventus era nei guai anche con la malavita romana.Leggi anche: Il grido di aiuto di Fagioli: «Non riesco più a resistere, la Juve ha capito. Non riesco più ad andare al campo felice»Fagioli al centro di un “Romanzo Criminale”Da Repubblica:“C’è Nelly, l’esattore senza nome perché fa paura anche soltanto a pronunciarlo. «Fagioli, quanto è vero, lo giuro suimiei bambini che mercoledì se non ho i miei soldi vengo a Torino e te faccio smettere di giocare». C’è Ludwig, l’amico trapper, che come ormai tradizione in queste inchieste di calcio e malavita, fa da tramite. Ilnapolista.it - Fagioli minacciato dai creditori: «Non fare il furbo: c’ho gli screen che te giochi i falli laterali» Leggi su Ilnapolista.it Repubblica con Giuliano Foschini ricostruisce il quadro criminale che ha coinvolti i calciatori di Serie A nel giro delle scommesse illegali. Il centro nevralgico della storia è, tutto e tutti, più o meno si collegano a lui. L’ex Juventus era nei guai anche con la malavita romana.Leggi anche: Il grido di aiuto di: «Non riesco più a resistere, la Juve ha capito. Non riesco più ad andare al campo felice»al centro di un “Romanzo Criminale”Da Repubblica:“C’è Nelly, l’esattore senza nome perché fa paura anche soltanto a pronunciarlo. «, quanto è vero, lo giuro suimiei bambini che mercoledì se non ho i miei soldi vengo a Torino e te faccio smettere di giocare». C’è Ludwig, l’amico trapper, che come ormai tradizione in queste inchieste di calcio e malavita, fa da tramite.

Si apprende da repubblica.it: L’incubo di Fagioli, un romanzo criminale da 2 milioni di debiti - C’è Nelly, l’esattore senza nome perché fa paura anche soltanto a pronunciarlo. “ Fagioli, quanto è vero, lo giuro sui miei bambini che mercoledì se non ho i miei soldi vengo a Torino e te faccio smet ...

gonfialarete.com riferisce: Fiorentina, Fagioli si sfoga: “Ho pianto quando ho lasciato la Juventus, Motta non mi considerava più” - Fagiolino è morto, oggi sono Nicolò”. L’ex bianconero ha parlato anche della difficoltà di allenarsi quando si sente la sfiducia dell’allenatore: “Se sai che il mister non ti vede, vai al campo con ...

Come scrive informazione.it: Fagioli, che frecciata a Thiago Motta: “Non l’ha fatto” - E Fagioli, schierato in mediana da Palladino, non ha tradito le attese, anzi. Il numero 44 ha realizzato due assist decisivi nella vittoria della squadra toscana, probabilmente aumentando i ...