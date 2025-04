Dayitalianews.com - Randazzo, controlli straordinari dei carabinieri: denunce su armi e stupefacenti

Nei giorni scorsi, idella Compagnia di, nell’ambito della più ampia strategia di controllo del territorio promossa dal Comando Provinciale dell’Arma, hanno eseguito una serie di servizidi prevenzione e contrasto alla criminalità, estesi lungo l’area etnea, da Piedimonte a, da Maletto a Bronte.I, condotti sia in uniforme che in abiti civili, hanno previsto posti di blocco nei principali snodi d’accesso ai centri abitati, pattugliamenti dinamici nei centri cittadini, oltre a verifiche presso esercizi pubblici e attività commerciali.Nel corso delle operazioni, un equipaggio ha denunciato in stato di libertà, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, un 23enne, originario di Bronte ma residente a, trovato in possesso di due tirapugni in metallo, nascosti sotto il tappetino del sedile anteriore dell’auto su cui viaggiava.