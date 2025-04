Oasport.it - LIVE Superbike, GP Olanda 2025 in DIRETTA: Bulega, che sfortuna! La Ducati lo tradisce. Serve la rimonta dalle 14.00 in gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.28 E’ tutto al momento, Amici di Oa Sport. Appuntamento per le ore 14:00, orario di inizio di-2! A più tardi!11.26 Perchépartirà decimo in-2? In base al regolamento, le prime nove posizioni sono stabilite in base all’ordine di arrivo della Superpole Race. Dal decimo posto in poi fa fede invece la qualifica11.24 Riemergono i problemi visti nella seconda parte di stagione per. In particolare alladi Aragon, quando fu costretto al ritiro proprio per un problema tecnico. E’ davvero arrabbiatissimo il pilota.11.22 Nicolò, come detto in precedenza, sarà costretto a partire dalla decima piazza in-2.11.20 Vittoria quindi per Topraz Razgatlioglu, il quale ha preceduto Sam Loews ed Alvaro Bautista. Quarto posto per Andrea Locatelli.