Inter contro il Cagliari Inzaghi ha scritto un nuovo record in Europa solo due squadre hanno fatto meglio

Inter, contro il Cagliari Inzaghi ha scritto un nuovo record: in Europa solo due squadre hanno fatto meglio contro il Cagliari ieri è arrivata un'altra (ennesima) vittoria stagionale in quel di San Siro per Simone Inzaghi da quando allena l'Inter. Pensare, che come riportato da La Gazzetta dello Sport, dal suo arrivo il club meneghino .

