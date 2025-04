Asfaltature lavori alla rete idrica e manutenzioni gli interventi della settimana

Asfaltature in lungarno Soderini e in via delle Panche, lavori alla rete idrica in via Senese, via delle Cinque Vie, lungarno degli Acciaiuoli e via di Brozzi e ancora, la manutenzione delle piste ciclabili nel Quartiere 4. Sono solo alcuni dei principali interventi della settimana del 14 aprile.

