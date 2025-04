Tardelli rivela Finalmente con Tudor sta succedendo questa cosa Rispetto alla gestione Thiago Motta è evidente che…

Tardelli, ex giocatore della Juventus, ha parlato così dopo la vittoria dei bianconeri contro il Lecce. Le sue paroleIntervenuto a Rai 2, l’ex bianconero Marco Tardelli ha commentato così la vittoria per 2-1 della Juve contro il Lecce nel segno di Teun Koopmeiners e Kenan Yildiz. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.PAROLE – «Finalmente con Tudor il bicchiere della Juve è mezzo pieno, anzi bello pieno. Rispetto alla gestione precedente i miglioramenti sono evidenti, con i giocatori al loro posto in campo e una squadra che ha identità».Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Tardelli rivela: «Finalmente con Tudor sta succedendo questa cosa. Rispetto alla gestione Thiago Motta è evidente che…» Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24, ex giocatore della Juventus, ha parlato così dopo la vittoria dei bianconeri contro il Lecce. Le sue paroleIntervenuto a Rai 2, l’ex bianconero Marcoha commentato così la vittoria per 2-1 della Juve contro il Lecce nel segno di Teun Koopmeiners e Kenan Yildiz. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.PAROLE – «conil bicchiere della Juve è mezzo pieno, anzi bello pieno.precedente i miglioramenti sono evidenti, con i giocatori al loro posto in campo e una squadra che ha identità».Leggi su Juventusnews24.com

