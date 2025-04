Usa, la Caffetteria Casasalvo apre a Times Square.

Leggi su Ildenaro.it

ufficialmente il 19 aprile a, a New York, la nuova sede dellaal 1675 di Broadway, accanto al Gatsby Theatre, nel cuore pulsante di Manhattan.ha debuttato a New York nel maggio 2024 nell’Upper West Side, conquistando una clientela internazionale e una community locale in cerca di autenticità. Oggi, l’apertura diè un messaggio chiaro:non è una sempliceitaliana, ma un format globale in piena espansione. Guidato dall’executive chef e fondatore Salvatore Lo Castro, con 28 anni di esperienza nei migliori ristoranti e hotel 5 stelle del mondo, il brand propone anche servizi tailor-made, come il private chef experience, per eventi esclusivi e hospitality di alto profilo.L'articolo Usa, laproviene da Ildenaro.