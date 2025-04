Pasqua e solidarietà anche quest anno disponibili uova colombe e ovetti della Fondazione Salesi

anche quest’anno la Pasqua solidale della Fondazione Ospedale Salesi ETS. Colorate e belle, le uova della Fondazione Ospedale Salesi ETS sono buone due volte: contengono sorprese speciali per i bambini che le riceveranno in dono, ma la sorpresa più grande è per i piccoli pazienti. Anconatoday.it - Pasqua e solidarietà: anche quest'anno disponibili uova, colombe e ovetti della Fondazione Salesi Leggi su Anconatoday.it ANCONA – TornalasolidaleOspedaleETS. Colorate e belle, leOspedaleETS sono buone due volte: contengono sorprese speciali per i bambini che le riceverin dono, ma la sorpresa più grande è per i piccoli pazienti.

Ne parlano su altre fonti Pasqua e solidarietà: anche quest'anno disponibili uova, colombe e ovetti della Fondazione Salesi. Marigliano, la solidarietà del Napoli Club: uova di Pasqua a 40 famiglie bisognose. Solidarietà tra amici: riecco le raccolte pasquali per chi è in difficoltà. “Caccia alle uova” alla Villa Bellini, divertimento e solidarietà nel cuore di Catania. Susa: a Pasqua, un torcetto per la solidarietà del Fondo don Piardi. Bologna, Pasqua di solidarietà: i Carabinieri portano uova e sorrisi ai piccoli pazienti dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche.

Segnala wesud.it: Disegno Sociale: Gesti di dolcezza e solidarietà per i bambini in difficoltà in vista di Pasqua - In vista della Pasqua, l’associazione Disegno Sociale ha dimostrato ancora una volta il suo grande cuore con una serie di gesti di solidarietà che hanno ...

Come scrive affaritaliani.it: Lidl Italia sostiene i piccoli pazienti: a Pasqua 1 euro a ABIO per ogni uovo Deluxe venduto - Bonifazi (Lidl Italia): "Essere vicini alla comunità significa anche questo: sostenere chi ne ha più bisogno con azioni tangibili e significative" ...

Riporta trcgiornale.it: Sotto le toghe dell’Aiga batte il cuore della Pasqua - Anche quest’anno l’AIGA – Sezione di Civitavecchia è al fianco della Onlus Lollo 10. Come spiegano dal sodalizio dei giovani avvocati, “con una semplice donazione, possiamo por ...