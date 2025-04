Lapresse.it - Vaticano, la Messa della Domenica delle Palme: assente Papa Francesco

In una Piazza San Pietro gremita è stata celebrata la, funzione che apre i ritiSettimana Santa. Laè presieduta dal cardinale Leonardo Sandri che è stato delegato da, ufficialmente. Anche l’omelia è stata letta dal Vice Decano del Collegio Cardinalizio, delegato dal Pontefice a presiedere la funzione. L’anno scorso proprio in occasioneil Santo Padre stupì tutti decidendo di non tenere l’omelia, ma restando in silenzio.: “Portiamo croce nel cuore non al collo”“Per sperimentare questo grande miracolomisericordia, scegliamo lungo la Settimana Santa come portare la croce: non al collo, ma nel cuore. Non solo la nostra, ma anche quella di chi soffre accanto a noi; magari di quella persona sconosciuta che il caso – ma è proprio un caso? – ci ha fatto incontrare”.