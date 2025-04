Inter-news.it - Sommer, qualcuno ha dubbi? In Inter-Cagliari di nuovo ‘gamechanger’

Nel periodo del suo infortunio – sostituito dal secondo portiere Josep Martinez – diversi avevano espresso perplessità sulla titolarità di Yann. Per tutta risposta, il portiere svizzero, per la terza gara consecutiva, si dimostra decisivo anche inSPAZZATI VIA – Per chi è avvezzo ai social network, non è raro imbattersi in(e spesso esagerate critiche) nei confronti di Yann. Il tutto esacerbato dal suo periodo lontano dai pali a causa di un infortunio e dalla titolarità di un Josep Martinez che ha dimostrato di poter tranquillamente difendere la porta nerazzurra. Dal suo ritorno, il portiere svizzero ha però dimostrato il perché sia lui, a pieno titolo, il titolare nello scacchiere di Simone Inzaghi. Anche in, infatti, per la terza volta consecutiva in campionato l’elvetico ha messo il suo decisivo zampino sul risultato e sulla vittoria nerazzurra che ora mette tutta la pressione sul Napoli.