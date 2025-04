Attacco russo sulla città di Sumy Il video postato da Zelensky che mostra la distruzione Il mondo reagisca con fermezza

Attacco missilistico balistico russo su Sumy. I missili russi hanno colpito una normale strada cittadina, la vita di tutti i giorni: edifici residenziali, istituti scolastici, auto in strada. E questo nel giorno in cui la gente va in chiesa: la Domenica delle Palme, la festa dell’Ingresso del Signore a Gerusalemme”. Con queste parole il presidente ucraino Zelensky accompagna il video che mostrale immagini di distruzione in seguito al bombardamento della cittadina di Sumy: “Secondo – si legge nel post di Zelensky – le prime informazioni, decine di civili sono stati uccisi e feriti”. Il presidente ucraino invita poi il mondo a “rispondere con fermezza”.L'articolo Attacco russo sulla città di Sumy. Il video postato da Zelensky che mostra la distruzione: “Il mondo reagisca con fermezza” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Attacco russo sulla città di Sumy. Il video postato da Zelensky che mostra la distruzione: “Il mondo reagisca con fermezza” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Un orribilemissilistico balisticosu. I missili russi hanno colpito una normale strada cittadina, la vita di tutti i giorni: edifici residenziali, istituti scolastici, auto in strada. E questo nel giorno in cui la gente va in chiesa: la Domenica delle Palme, la festa dell’Ingresso del Signore a Gerusalemme”. Con queste parole il presidente ucrainoaccompagna ilchele immagini diin seguito al bombardamento della cittadina di: “Secondo – si legge nel post di– le prime informazioni, decine di civili sono stati uccisi e feriti”. Il presidente ucraino invita poi ila “rispondere con”.L'articolodi. Ildachela: “Ilcon” proviene da Il Fatto Quotidiano.

