Oasport.it - Superbike, Razgatlioglu domina la Superpole race di Assen. Bulega ritirato

Leggi su Oasport.it

Ladi, terzo round del Mondiale2025, si è risolta con l’affermazione di Toprak(Bmw Rokit). Il centauro turco è passato per primo sotto la bandiera a scacchi, venendo accompagnato sul podio da Sam Lowes (Ducati Elf Marc VDS) e Alvaro Bautista (Ducati Aruba).La gara si è rivelata estremamente complicata a causa delle cangianti condizioni ambientali. La pioggia è caduta copiosa in mattinata, ma si è esaurita prima del via, in concomitanza del quale si è palesato il Sole! Dunque si è partiti con asfalto bagnato, destinato però ad asciugarsi strada facendo.Toprakha rapidamente preso la testa, involandosi al comando. D’altronde, in una situazione del genere, il turco era conscio di dover sfruttare le circostanze per sopperire all’inferiorità del suo mezzo meccanico.