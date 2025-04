Maati ucciso a 17 anni i genitori Accoltellato dai suoi coetanei la sua morte è la sconfitta di tutti

anni di Maati Moubakir è stato celebrato senza di lui. La madre, Silvia Baragatti, ha voluto onorarlo comunque, portando amici e parenti a cena in pizzeria, come avrebbe voluto Maati. La torta, al pan di Spagna con pesche e crema chantilly, era la sua preferita. Gli amici hanno soffiato sulle candeline. Lei ha sorriso, con gli occhi pieni di lacrime.Leggi anche: Frascati, 16enne Accoltellato in centro: arrestato un minoreMaati è stato ucciso a coltellate all’alba del 29 dicembre fuori da una discoteca di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, da un gruppo di coetanei. Il movente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe un tragico scambio di persona. Sei i giovani indagati, cinque dei quali arrestati e uno a piedi libero.Il ricordo in casa e la forza di una madreNella casa di Certaldo, Silvia parla del figlio con amore e lucidità. Thesocialpost.it - Maati ucciso a 17 anni, i genitori: “Accoltellato dai suoi coetanei, la sua morte è la sconfitta di tutti” Leggi su Thesocialpost.it Il compleanno dei diciottodiMoubakir è stato celebrato senza di lui. La madre, Silvia Baragatti, ha voluto onorarlo comunque, portando amici e parenti a cena in pizzeria, come avrebbe voluto. La torta, al pan di Spagna con pesche e crema chantilly, era la sua preferita. Gli amici hanno soffiato sulle candeline. Lei ha sorriso, con gli occhi pieni di lacrime.Leggi anche: Frascati, 16ennein centro: arrestato un minoreè statoa coltellate all’alba del 29 dicembre fuori da una discoteca di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, da un gruppo di. Il movente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe un tragico scambio di persona. Sei i giovani indagati, cinque dei quali arrestati e uno a piedi libero.Il ricordo in casa e la forza di una madreNella casa di Certaldo, Silvia parla del figlio con amore e lucidità.

Potrebbe interessarti anche:

Ucciso a 17 anni a Campi Bisenzio - Maati accoltellato perché scambiato per ladro di una sigaretta elettronica

Maati ucciso a 17 anni a Campi Bisenzio - l’ipotesi dello scambio di persona : “Accoltellato per errore”

Maati ucciso a 17 anni perché fu scambiato per un ladro. L'urlo disperato : «Non ho fatto nulla - non sono io». La verità dalle telecamere

Ne parlano su altre fonti I genitori di Maati, ucciso a 17 anni: «Accoltellato dai suoi coetanei, la sua morte è la sconfitta di tutti». In tanti a Campi a ricordare Maati, ucciso a 17 anni. I genitori: "Giustizia per nostro figlio, qualcuno sicuramente ha visto". Ucciso a 17 anni dal branco, spunta un coltello al funerale di Maati e scoppia la rissa. Maati ucciso a 17 anni a Campi Bisenzio, l'ipotesi dello scambio di persona: "Accoltellato per errore". Ucciso a 17 anni: dopo una telefonata il branco si è armato con bastoni e coltelli. Maati ucciso a 17 anni, gli indagati salgono a sei: «Inseguito con mazze e coltelli, colpito a morte da un 18e.

Riporta msn.com: I genitori di Maati, ucciso a 17 anni: «Accoltellato dai suoi coetanei, la sua morte è la sconfitta di tutti» - Al suo diciottesimo compleanno c’erano tutti. Tutti tranne lui. Gli amici, i parenti, i genitori. Maati Moubakir è stato ucciso a coltellate all’alba del 29 dicembre scorso da un gruppo di ragazzini, ...

Secondo thesocialpost.it: Maati ucciso a 17 anni, i genitori: “Accoltellato dai suoi coetanei, la sua morte è la sconfitta di tutti” - Il compleanno dei diciotto anni di Maati Moubakir è stato celebrato senza di lui. La madre, Silvia Baragatti, ha voluto onorarlo comunque, portando amici ...

msn.com comunica: Cinque alberi per Maati. L’angolo verde per i ragazzi: "Così ogni posto parla di lui" - Omaggio del comitato al 17enne ucciso a coltellate in discoteca a fine dicembre. La mamma coraggio: "Serviva un luogo pieno d’amore e non di violenza".