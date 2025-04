FOTO Benedizione delle Palme a Montevergine spiritualità e tradizione che si rinnovano

spiritualità e tradizione a Montevergine, dove si è rinnovato il rito della Benedizione delle Palme, uno dei momenti più sentiti dalla comunità irpina in occasione della Domenica delle Palme. In una cerimonia emozionante e suggestiva, l’Abate di Montevergine, Riccardo Luca Guariglia, insieme ai monaci della comunità benedettina, ha guidato la celebrazione, impartendo la Benedizione ai ramoscelli d’ulivo e di palma, simboli di pace e di rinascita.Nonostante la giornata uggiosa, numerosi fedeli hanno raggiunto a piedi il Santuario, rispettando una tradizione che si tramanda di generazione in generazione e che lega profondamente il culto mariano di Montevergine alla fede popolare. Un momento di raccoglimento e di condivisione, che unisce spiritualità, identità e cultura, in uno dei luoghi più cari agli irpini. Anteprima24.it - FOTO/ Benedizione delle Palme a Montevergine: spiritualità e tradizione che si rinnovano Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoMattinata di grande, dove si è rinnovato il rito della, uno dei momenti più sentiti dalla comunità irpina in occasione della Domenica. In una cerimonia emozionante e suggestiva, l’Abate di, Riccardo Luca Guariglia, insieme ai monaci della comunità benedettina, ha guidato la celebrazione, impartendo laai ramoscelli d’ulivo e di palma, simboli di pace e di rinascita.Nonostante la giornata uggiosa, numerosi fedeli hanno raggiunto a piedi il Santuario, rispettando unache si tramanda di generazione in generazione e che lega profondamente il culto mariano dialla fede popolare. Un momento di raccoglimento e di condivisione, che unisce, identità e cultura, in uno dei luoghi più cari agli irpini.

Potrebbe interessarti anche:

Domenica delle Palme 2025 : quando è la benedizione dell’ulivo a Bologna

"Benedizione delle palme" - possibili ritardi per i bus Amtab

FOTO/ “Trasferta” a Montevergine e benedizione per i biancoverdi

Ne parlano su altre fonti Buona Domenica delle Palme 2025: frasi e immagini da inviare. Buona Domenica delle Palme 2025, le immagini di auguri e le Gif più belle da scaricare gratis. FOTO/ Benedizione delle Palme a Montevergine: spiritualità e tradizione che si rinnovano. Buongiorno, Buona Domenica delle Palme! Immagini per gli auguri. Buona Domenica delle Palme 2025! IMMAGINI nuove e FRASI. DOMENICA DELLE PALME, IN TANTI ALLA PROCESSIONE E ALLA CELEBRAZIONE IN CATTEDRALE – GUARDA LE FOTO E IL VIDEO.

Lo riporta fanpage.it: Buona Domenica delle Palme 2025, le immagini di auguri e le Gif più belle da scaricare gratis - La Domenica delle Palme quest’anno cade il 13 aprile. Ecco una selezione di immagini e Gif gratuite da scaricare e condividere con amici e parenti, anche ...

Riporta repubblica.it: Buona Domenica delle Palme 2025: frasi e immagini da inviare - Nella domenica che precede la Pasqua si ricorda il simbolico ingresso di Gesù a Gerusalemme. Ecco alcune frasi e immagini da inviare in questa religiosa ...

Scrive msn.com: Camogli: benedizione delle palme e dell’ulivo sotto l’ombrello - Un vero peccato: la pioggia, anche se leggera. Il meteo boicotta le cerimonie previste in ogni parrocchia per la benedizione delle palme e dell'ulivo. I riti si svolgeranno in chiesa, ma saranno meno ...