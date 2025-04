Oasport.it - LIVE Superbike, GP Olanda 2025 in DIRETTA: Razgatlioglu vince la Superpole Race, out Bulega

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.20 Vittoria quindi per Topraz, il quale ha preceduto Sam Loews ed Alvaro Bautista. Quarto posto per Andrea Locatelli. Quindi Van Der Mark, Redding, Gardner, Yari Montella, Tarran Mackenzie e Ryan VickersRESULTS WORLDSBK (Tissot)RIDERBIKEFL GAPFL RELREL1REL2REL3LAST LAPBEST LAPSPDMAX11ToprakBMW M1000RRLEADLEAD1’45.2841’44.096276276214 LOWES SamDucati Panigale V4R3.798+3.7981’45.2481’44.296277278319 BAUTISTA AlvaroDucati Panigale V4R6.865+3.0671’45.2291’44.728283286455 LOCATELLI AndreaYamaha YZF R19.907+3.0421’45.3911’45.391271278560 VAN DER MARK MichaelBMW M1000RR10.147+0.2401’45.2911’45.104275277645 REDDING ScottDucati Panigale V4R11.