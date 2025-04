Spazionapoli.it - Verso Napoli-Empoli, 4-3-3 o 3-5-2? Cosa trapela sulla scelta di Conte

Leggi su Spazionapoli.it

Dilemma modulo in vista della sfida di lunedì sera tra ile l’, in programma allo stadio Diego Armando Maradona:sulle scelte di mister Antonio.Manca sempre meno alla prossima partita del campionato di Serie A per il, che allo stadio Diego Armando Maradona ospiterà l’nel Monday Night della trentaduesima giornata. Grande attesa in casa azzurra per capire quale sarà la risposta dei partenopei nei confronti dell’Inter, che invece in uno dei tre anticipi del sabato ha battuto il Cagliari allo stadio San Siro.Serviranno, ora più di prima, i tre punti per gli uomini di Antonioper continuare a sperare in uno Scudetto, traguardo che sarebbe un vero e proprio sogno per i tifosi napoletani, pronti a rispondere ancora una volta presenti sugli spalti dell’impianto di Fuorigrotta (clicca qui per tutti i dettagli in merito).